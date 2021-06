Altenheim in Vilseck wird nach Brand evakuiert

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vilseck: Wegen eines Brandes ist ein Altenheim im Landkreis Amberg-Sulzbach am Morgen komplett evakuiert worden. Das Feuer war in einem Zimmer ausgebrochen, die Ursache hierfür ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Person verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Ob alle der 130 Bewohner zum Zeitpunkt des Feuers anwesend waren, ist noch nicht bekannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.06.2021 09:45 Uhr