Altbundespräsident Gauck nennt Zustimmung zur Migrationspolitik unverzichtbar

Berlin: Altbundespräsident Gauck hält eine mehrheitliche Zustimmung zur Migrationspolitik in Deutschland für unverzichtbar. Auf einer Konferenz des "Tagesspiegel" sagte Gauck, wenn für eine Ein- und Zuwanderungspolitik keine Mehrheit vorhanden sei, dann könne man keine liberale und offene Gesellschaft gestalten. Politiker dürften nicht dafür gescholten werden, wenn sie über das Steuern und Eingreifen in der Migrationspolitik nachdächten. Das frühere Staatsoberhaupt plädierte für eine gezielte Einwanderungspolitik. Deutschland sei ein Einwanderungsland und werde es auch bleiben, so Gauck. Man müsse aber auch die hochkomplexe Frage beantworten, wie man dies mit der Zustimmung der Mehrheiten für eine demokratische Politik bleiben könne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 01:00 Uhr