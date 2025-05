Altbundespräsident Gauck fodert Mentalitätswechsel in Deutschland

Gauck fordert Mentalitätswechsel in Deutschland: Es brauche ein Bewusstsein, dass die Werte, die hier geschaffen wurden, es auch wert seien, verteidigt zu werden, sagte der ehemalige Bundespräsident auf einer Veranstaltung am Tegernsee. Einfach abzuwarten, könne friedensgefährdend sein. Die Freiheit und der Frieden in Deutschland seien nicht für immer gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2025 21:30 Uhr