Als Zeichen der Solidarität reist Biden morgen nach Israel

Jerusalem: Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, wird US-Präsident Biden morgen nach Israel reisen. Der Präsident wolle das Recht des Landes auf Selbstverteidigung bekräftigen, sagte US-Außenminister Blinken am frühen Morgen in Jerusalem. Gleichzeitig wolle Biden erfahren, wie Israel die Zahl der zivilen Opfer bei seinen Kriegsanstrengungen minimieren werde. Im Anschluss will sich Biden in Jordanien mit König Abdullah II., dem ägyptischen Staatschef al-Sisi und Palästinenserpräsident Abbas treffen. Laut Blinken haben sich die USA und Israel darauf geeinigt, einen Plan zu entwickeln, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit humanitärer Hilfe zu versorgen, ohne die Hamas zu begünstigen. Zuvor hatte Blinken insgesamt neun Stunden lang mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu verhandelt. Bundeskanzler Scholz wird heute nach Israel reisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 03:00 Uhr