Alpiner Ski-Weltcup startet in Sölden in neue Saison

zum Sport: In Sölden in Tirol hat der alpine Ski-Weltcup mit dem Riesenslalom der Frauen begonnen. Begleitet wird das erste Rennen des Winters von einer Umweltdebatte. Aktive und ehemalige Skistars wie Michaela Shiffrin und Felix Neureuther kritisierten den Weltcup-Auftakt als zu früh. Ein späterer Beginn, wenn mehr Schnee liegt, wäre angesichts des Klimawandels besser, so das Argument. Für Empörung sorgt auch, dass für die Abfahrtspisten bereits seit 2017 eigens Teile aus dem Bergmassiv gesprengt wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 11:00 Uhr