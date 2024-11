Alpenverein will Mountainbiken stärker fördern

Würzburg: Der Deutsche Alpenverein will das Mountainbiken stärker unterstützen - vor allem in der Nähe von Städten. Auf seiner Hauptversammlung möchte der Verband deshalb neue Fördermöglichkeiten beschließen. Beispiele für Projekte seien Dirtparks, Pumptracks und Bikeparks - also verschiedene künstlich angelegte Strecken. Ziel ist es demnach auch, dass Mountainbiker aus Klimaschutzgründen auf die Anreise zu weiter entfernten Zielen verzichten. Zur Versammlung des Alpenvereins in Würzburg werden rund 600 Delegierte aus 355 Sektionen erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 11:00 Uhr