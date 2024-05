Alpenregionstreffen von Gebirgsschützen in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen: Am Abend beginnt in der oberbayerischen Stadt das 27. Alpenregionstreffen der Schützen. Neben bayerischen Gebirgsschützen werden auch Delegationen aus Österreich und Italien erwartet, insgesamt sind rund 9000 Personen angemeldet. Höhepunkt des Programms ist nach Angaben der Garmischer Gebirgsschützen die Feldmesse am Sonntag, bei der der Münchner Kardinal Marx eine Predigt halten wird. Anschließend gibt es einen Festumzug durch den Ortsteil Garmisch. Das Treffen findet alle zwei Jahre in wechselnden Regionen statt. In Bayern gibt es mehr als 12.000 Gebirgsschützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 09:00 Uhr