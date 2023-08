Almbauern fordern Abschuss von übergriffigen Wölfen

Meldungsarchiv - 02.08.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brannenburg: Der Vorsitzende des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern, Glatz, verspricht sich von der heutigen Hauptalmbegehung mehr Verständnis von Politikern und Medien für die Probleme der Landwirtschaft. Glatz sagte dem BR, bei diesem Termin könnten sie direkt erleben, wie draußen gewirtschaftet wird. Nachdrücklich forderte Glatz, den Abschuss von übergriffigen, ortsfesten Wölfen zu erlauben. Wölfe könnten überall leben, so Glatz, aber die Almbauern seien an ihre Orte gebunden. Diese Position wird er auch bei der Begehung am Sudelfeld erläutern. Teilnehmer der fünfstündigen Wanderung sind unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2023 10:00 Uhr