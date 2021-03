Allianz: Suez-Stau kostet bis zu 10 Milliarden Dollar pro Woche

Nachrichtenarchiv - 26.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Blockade des Suezkanals bedeutet nach Schätzung der Allianz Einbußen von sechs bis zehn Milliarden Dollar pro Woche. 2019 seien 13 Prozent des gesamten Welthandelsvolumens durch den Kanal befördert worden. Die Blockade werde zu Lieferverspätungen von Alltagsprodukten für Verbraucher weltweit führen, so die Allianz. Seit Dienstag blockiert die 400 Meter lange "Ever Given" den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das Containerschiff war wegen eines Sandsturms auf Grund gelaufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2021 16:00 Uhr