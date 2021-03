Allianz steht wegen belarussischer Staatsanleihen in der Kritik

Nachrichtenarchiv - 18.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Allianz gerät wegen des Ankaufs belarussischer Staatsanleihen in die Kritik. Vertreter von Oppositionsführerin Tichanowskaja hätten den DAX-Konzern aufgefordert, jegliches Investment in dem osteuropäischen Land zu beenden, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Mit ihrem Engagement ignoriere die Allianz Menschenrechtsverletzungen in Belarus, die sehr wahrscheinlich damit finanziert werden, heißt es in einem Schreiben. Exil-Belarussen wollen am nächsten Montag vor der Konzernzentrale in München protestieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.03.2021 01:00 Uhr