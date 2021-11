Allgemeine Impfpflicht in Deutschland rückt näher

Nachrichtenarchiv - 30.11.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland zeichnet sich immer deutlicher eine allgemeine Impfpflicht ab. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte nach den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage, die Regierungschefs seien in diesem Punkt einig. Ein endgültiger Beschluss könne bei einer Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag getroffen werden. Söder bestätigte, dass auch der künftige Bundeskanzler Scholz offen für eine Impfpflicht für alle Bundesbürger ist. Nach Angaben des Ministerpräsidenten hat Scholz außerdem zugesagt, dass die alten Regelungen zum Infektionsschutzgesetz über den 15. Dezember hinaus angewendet werden sollen. Sachsens Ministerpräsident kretschmer sagte nach den Beratungen, dass die Fußball-Bundesliga künftig wieder ohne Zuschauer stattfinden soll. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2021 17:00 Uhr