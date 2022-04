Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren ist offenbar vom Tisch. Die parlamentarischen Befürworter legten den Entwurf auf Eis, wie sie mitteilten. Alternativ werde es einen Kompromissvorschlag geben, der eine Impfpflicht ab 50 vorsieht. Über die verschiedenen Entwürfe soll der Bundestag am Donnerstag abstimmen. - Seit gestern sind die meisten Corona-Schutzmaßnahmen fast überall im Bund aufgehoben, darunter die Maskenpflicht beim Einkaufen. Mediziner zeigen sich darüber besorgt. Der Leiter der intensivmedizinischen Abteilung am Klinikum Nürnberg, John, sagte dem BR, wegen der hohen Personalausfälle im Klinikum sei die Lage aktuell sehr, sehr angespannt. In allen Klinik-Bereichen sei die Versorgung der Patienten gefährdet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 12:00 Uhr