Allgäuer CleanUp-Teams sammeln rund eine Tonne Müll

Kempten: Hunderte Helfer haben am Wochenende in den Allgäuer Wandergebieten rund eine Tonne Müll eingesammelt. Von Freitag bis Sonntag waren im Rahmen der Allgäu CleanUp-Days mehr als 500 ehrenamtliche Müllsammler in Kleingruppen unterwegs. Den Organisatoren nach beteiligten sich heuer dreimal so viele Menschen wie im vergangenen Jahr. Einer der Teilnehmer klaubte innerhalb von nur drei Stunden 60 bis 70 Kilogramm Abfall auf. Ein Team fand in der Iller bei Kempten sogar einen kompletten Computer mit Bildschirm.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 14:00 Uhr