Allgäuer Bauern gehen gegen Urteil wegen Tierquälerei vor

Memmingen: Nach der Verurteilung zu Haftstrafen wegen Tierquälerei haben zwei Allgäuer Landwirte Revision gegen das Urteil des Landgerichts Memmingen eingelegt. Das hat ein Sprecher des Gerichts dem BR bestätigt. In der vergangenen Woche waren die 68 und 25 Jahre alten Männer, Vater und Sohn aus Bad Grönenbach, zu zwei Jahren auf Bewährung beziehungsweise einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hatten die Landwirte Kühen und Kälbern in mehr als 40 Fällen erhebliche Schmerzen zugefügt, in erster Linie, weil sie für kranke Tiere keinen Tierarzt geholt hatten. Die beiden Männer hatten während der Verhandlung Fehler eingeräumt und Reue gezeigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 20:00 Uhr