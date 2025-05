Alle wahlberechtigten Kardinäle in Rom

In Rom laufen die Vorbereitungen auf das Konklave, die Wahl des neuen Papstes. Wie der Vatikan mitgeteilt hat, sind inzwischen alle 133 Kardinäle in Rom eingetroffen, die ab Mittwoch an der Abstimmung teilnehmen werden. Das Konklave beginnt mit einer Messe im Petersdom. Anschließend ziehen die Kardinäle in die Sixtinische Kapelle ein und stimmen in geheimer Wahl ab - solange, bis sich eine Zweidrittelmehrheit auf einen neuen Papst geeinigt hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 18:00 Uhr