Alle Vermissten nach Lawinenunglück in Österreich gerettet

Nachrichtenarchiv - 26.12.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bregenz: Nach dem Lawinenabgang am Arlberg in Österreich sind alle Vermissten gerettet worden. Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, seien vier Menschen bei dem Unglück verletzt worden, einer von ihnen schwer. Gestern Nachmittag war in Zürs im Bereich des gut 2.700 Meter hohen Trittkopfes eine Lawine abgegangen. Die darunterliegende Piste wurde auf einer Länge von etwa 500 Metern verschüttet. An dem Einsatz waren zeitweise bis zu 200 Rettungskräfte beteiligt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2022 05:00 Uhr