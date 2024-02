Alle verletzten Schüler in Wuppertal sind außer Lebensgefahr

Wuppertal: Einen Tag nach dem Messerangriff in einem Gymnasium sind alle verletzten Schüler außer Lebensgefahr. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wuppertal mit. Im Lauf des Nachmittags wollen die Behörden Einzelheiten zur Tat bekannt geben. Ein 17-jähriger Schüler hatte gestern fünf Mitschüler durch Messerstiche verletzt und anschließend auch sich selbst. An dem Gymnasium fand heute kein normaler Unterricht statt - stattdessen waren viele Psychologen an der Schule. Lehrer und Schüler sollten die Möglichkeit haben, das Erlebte zu verarbeiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2024 12:45 Uhr