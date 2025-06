Alle Schulen in Deutschland haben wohl ein Sicherheitskonzept

Berlin: Schulen in Deutschland haben aus Sicht des Deutschen Lehrerverbands Konsequenzen aus Gewalttaten in der Vergangenheit gezogen. Für jede Schule sei in Absprache mit dem Träger und der Polizei ein Sicherheitskonzept erstellt worden, sagte Verbandspräsident Stefan Düll der Deutschen Presse-Agentur. Bei diesen Konzepten gehe es nicht nur um Amokläufe wie zuletzt in Graz in Österreich mit zehn Todesopfern, sondern auch um die Bewältigung von Krisensituationen zum Beispiel bei Todesfällen, Verhalten im Brandfall oder Bombendrohungen. Sie würden jedes Jahr aktualisiert, so Düll. Zudem gebe es an Schulen, Kriseninterventionsteams.

