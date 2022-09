Alle Regierungsparteien sind gegen die Gasumlage

Deutschland erhält Flüssiggas aus den VAE

Abu Dhabi: Als Ersatz für ausbleibende Gaslieferungen aus Russland setzen deutsche Energiekonzerne künftig unter anderem auf verflüssigtes Erdgas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Während des Besuchs von Bundeskanzler Scholz in dem Golfstaat schloss der RWE-Konzern einen Vertrag über eine erste Lieferung von 137 Tausend Kubikmetern LNG. Das verflüssigte Erdgas soll diesen Dezember per Schiff an das neue LNG-Terminal in Brunsbüttel bei Hamburg geliefert werden. Laut RWE sollen in den kommenden Jahren weitere Lieferungen folgen. Außerdem werden ab 2023 monatlich bis zu 250 Tausend Tonnen Dieseltreibstoff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet.

