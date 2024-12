Alle großen Bahnhöfe in Deutschland verfügen über moderne Videotechnik

Berlin: Alle großen Bahnhöfe in Deutschland verfügen inzwischen über moderne Videotechnik. Das haben die Deutsche Bahn und die Ministerien für Inneres und Heimat mitgeteilt. Insgesamt sind etwa 11.000 Kameras an rund 750 Bahnhöfen im Einsatz. Innenministerin Faeser sagte, mit dem starken Ausbau der Videoüberwachung habe man mehr Sicherheit an den Bahnhöfen geschaffen. Der Bund habe dafür rund 180 Millionen Euro investiert. Insgesamt gebe die Bahn jährlich mehr als 200 Millionen Euro für die Sicherheit der Fahrgäste aus. Mit Hilfe der Technik habe sich die Zahl der aufgeklärten Kriminalitätsfälle im Vergleich zum Jahr 2019 verdreifacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 16:00 Uhr