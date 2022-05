Alle Frauen, Kinder und älteren Menschen laut ukrainischer Regierung aus Stahlwerk gerettet

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Aus dem seit Wochen belagerten Stahlwerk sind nach Angaben der ukrainischen Regierung alle Frauen, Kinder und älteren Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das teilte Vize-Regierungschefin Wereschtschuk auf Telegram mit. Am Abend endet die von Russland zugesagte Waffenruhe für Mariupol. In dem Industriekomplex verschanzen sich jedoch weiterhin zahlreiche ukrainische Kämpfer. - Aus mehreren ukrainischen Regionen werden weitere Angriffe gemeldet, unter anderem aus der Hafenstadt Odessa im Süden und Sumy in der Nordostukraine. Beobachter befürchten, dass Russland seine Angriffe noch verstärken könnte, wegen des Tages des Sieges über Nazi-Deutschland, der übermorgen in Russland gefeiert wird. Der ukrainische Präsident Selenskyj mahnte alle Bürger zu besonderer Vorsicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2022 22:15 Uhr