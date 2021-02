Alle Bundesländer haben Corona-Inzidenz unter 100

Merkel verurteilt jegliche Form von Rassismus

Berlin: Gut ein Jahr nach dem Attentat von Hanau hat Bundeskanzlerin Merkel jegliche Form von Rassismus verurteilt. In ihrem wöchentlichen Videopodcast sagte sie wörtlich: "Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift". Gewalttaten wie die Morde von Hanau, der Anschlag von Halle oder der Mord an Walter Lübcke hätten auf schreckliche Weise vor Augen geführt, was Rechtsextremismus anrichten könne. Merkel möchte deswegen alles daransetzen, der Ideologie den Boden zu entziehen. Als Beispiele nannte sie, dass im Kampf gegen Rechts ein entsprechender Kabinettsausschuss eingesetzt worden sei. Außerdem würden Opfer rassistischer Diskriminierung unterstützt. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 12:00 Uhr