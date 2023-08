Algerien warnt vor militärischem Eingreifen in Niger

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine wirft Russland Angriff auf Bluttransfusionszentrum vor

Kiew: Russland hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Selenskyj erneut mit Raketen angegriffen. In Kupjansk im ostukrainischen Gebiet Charkiw sei ein Zentrum für Bluttransfusionen bombardiert worden, teilte der Staatschef über Telegram mit. Es gebe Berichte über Tote und Verletzte. In Saporischschja habe Russland das Werk Motor Sich angegriffen - eine Fabrik für Triebwerke von Flugzeugen und Hubschraubern sowie für Gasturbinen. Im saudi-arabischen Dschidda wird heute eine Konferenz fortgeführt, die Wege für ein Ende des Kriegs in der Ukraine finden soll. Vertreter aus rund 40 Staaten nehmen an dem Treffen teil. Bundesaußenministerin Baerbock äußerte sich nach ersten Beratungen verhalten optimistisch. Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringe ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine, so Baerbock in der Bild am Sonntag.

