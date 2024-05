Algerien legt UN-Resolutionsentwurf zu Israel vor

New York: Der Weltsicherheitsrat hat sich mit dem tödlichen israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager bei Rafah beschäftigt. Die Sitzung fand auf Betreiben Algeriens statt. Wie es hieß, legte Algerien einen Resolutionsentwurf vor, der einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert, außerdem alle von der Hamas festgehaltenen Geiseln freizulassen sowie die israelische Militäroffensive in Rafah sofort zu beenden. Ziel sei, so der algerische Botschafter Benjama, dass das Töten in Rafah aufhöre. In Kern orientiert sich der Resolutionsentwurf an der jüngsten Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes, der verlangt hatte, die israelische Militäraktionen im Gazastreifen sofort zu stoppen. Ob der UN-Sicherheitsrat noch heute über die algerische Vorlage abstimmt, ist unklar, wird aber von mehreren Diplomaten - wie es hieß - nicht ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 06:00 Uhr