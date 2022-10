Alfons Schuhbeck legt Geständnis ab

Polen entdeckt Leck an Druschba-Ölpipeline nach Deutschland

Warschau: In Polen ist an einer der beiden Leitungen der sogenannten Druschba-Ölpipeline ein Leck entdeckt worden. Wie der polnische Betreiber mitteilte, sind die Gründe nicht bekannt, das Pumpen in die beschädigte Leitung wurde sofort gestoppt. Die Druschba-Pipeline ist eine der größten der Welt und liefert russisches Öl in weite Teile Mitteleuropas - darunter nach Deutschland, Polen und Österreich. Sie versorgt auch die ostdeutsche Raffinerie Schwedt. Zuletzt waren in den Gas-Leitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die durch die Ostsee nach Deutschland führen, insgesamt vier Lecks entdeckt worden. Beobachter vermutet Sabotage. Die Nato hat deshalb ihre Präsenz in der Nord- und Ostsee erhöht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2022 10:15 Uhr