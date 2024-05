Alexej Nawalny bekommt posthum Dresdner Friedenspreis

Dresden: Dem russischen Oppositionellen Nawalny wird heute posthum der erste Internationale Friedenspreis Dresden verliehen. Seine Witwe Julija Nawalnaja soll die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung entgegennehmen. Das gaben die Organisatoren bekannt. Als Laudator wird Alt-Bundespräsident Gauck erwartet. Außerdem wird für Nawalny im Schauspielhaus auch ein Requiem des russischen Komponisten Sergej Newski uraufgeführt. Nawalny galt als entschiedener Gegner von Kremlchef Putin und starb Mitte Februar in einem Straflager in Sibirien. Der "Dresden-Preis" wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderem Maße um Frieden und Völkerverständigung verdient gemacht haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 10:00 Uhr