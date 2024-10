Alexandra Popp beendet Karriere in der DFB-Elf

Duisburg: Alexandra Popp hat ihre Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft beendet. Die langjährige Kapitänin der deutschen Elf wurde beim Spiel gegen Australien in Duisburg in der 15. Minute ausgewechselt. Fans, Spielerinnen und Offizielle spendeten der 33-Jährigen langen Applaus. Es war das 145. Länderspiel der Wolfsburgerin. Die Partie endete mit einer 1:2-Niederlage der Deutschen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2024 01:00 Uhr