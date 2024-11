Alexander Zverev steht im Halbfinale der ATP Finals

Zum Tennis: Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in Turin als Gruppensieger das Halbfinale erreicht . Der Weltranglistenzweite aus Hamburg setzte sich gegen den spanischen Topstar Carlos Alcaraz mit 7:6 und 6:4 durch. Mit drei Siegen in drei Spielen schließt Zverev die Vorrunde beim Saisonfinale so erfolgreich ab wie noch nie.

