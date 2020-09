Alexander Zverev steht im Finale der US-Open

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den US-Open das Finale erreicht. In New York besiegte der 23 Jahre alte Hamburger den Spanier Pablo Carreño Busta in fünf Sätzen - mit 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 und 6:3. Es ist das erste Mal in seiner Karriere dass Zverev im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers steht. - Zuvor hatte die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund an der Seite der Russin Vera Swonarewa bei den US-Open das Doppel gewonnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.09.2020 19:45 Uhr