Nachrichtenarchiv - 21.11.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Turin: Tennisprofi Alexander Zverev steht im Finale der ATP-Finals. Der Olympiasieger besiegte in Turin den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in drei Sätzen. Im Finale trifft Zverev auf den Titelverteidiger Daniil Medwedew, gegen den er in der Vorrunde verloren hatte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.11.2021 01:00 Uhr