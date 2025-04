Alexander Zverev gewinnt ATP-Tennisturnier in München

München: Zum dritten Mal nach 2017 und 2018 hat Alexander Zverev das ATP-Tennisturnier in München gewonnen. An seinem 28. Geburtstag schlug er im Finale den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:2 und 6:4. Für Zverev endet damit auch eine sportliche Durststrecke, denn er hatte seit Oktober kein Turnier mehr gewonnen. Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat unterdessen sein Finale verloren. Sie unterlagen dem schwedisch-niederländischen Duo Göransson/Verbeek in zwei Sätzen.

