Alexander Zverev erreicht Halbfinale der US Open

Bayern beschließt Erleichterungen für Amateursport, Kneipen und Bars

München: In Bayern wird es in den nächsten Tagen einige Änderungen bei den Corona-Vorgaben geben. Sie betreffen unter anderem die Gastronomie und den Sport. Wie Ministerpräsident Söder am Mittag nach einer Sitzung des Kabinetts mitgeteilt hat, dürfen sich ab 19. September auch wieder Amateursportler zu Punktspielen und anderen Wettkämpfen treffen. Im Außenbereich sind bis zu 400 Zuschauer zugelassen, in Innenräumen bis zu 200. Ebenfalls ab Samstag in einer Woche dürfen in Bayern Kneipen und Bars wieder öffnen. Diskotheken und Clubs bleiben hingegen weiter geschlossen. - Die Staatsregierung kündigte außerdem an, dass bis zum Ende des Monats die Corona-Teststationen an den Autobahnen und Bahnhöfen abgebaut werden. Die freiwerdenden Testkapazitäten können dann bei Bedarf von den Kommunen genutzt werden. Die Stationen an den Flughäfen sollen hingegen bestehen bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 19:00 Uhr