Alexander Zverev besiegt Novak Djokovic im Halbfinale der ATP Finals

Erneut Krawalle bei Corona-Demonstration in den Niederlanden

Den Haag: Die zweite Nacht in Folge ist es in den Niederlanden bei Corona-Demonstrationen zu Ausschreitungen gekommen. In Den Haag bewarfen Teilnehmer Polizisten mit Steinen und setzten Fahrräder in Brand. Die Polizei nutzte Wasserwerfer, um die Feuer zu löschen. Laut Polizei wurden fünf Beamte verletzt. Es gab mehrere Festnahmen. Bereits in der Nacht zuvor hatte es in Rotterdam schwere Krawalle gegeben. Dabei hatte die Polizei auch mit scharfer Munition gezielt auf Menschen geschossen. Vier Personen mussten mit Schusswunden im Krankenhaus behandelt werden. Daraufhin war in sozialen Netzwerken zu weiteren Krawallen aufgerufen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2021 06:00 Uhr