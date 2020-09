Alexander Zverev bei US-Open im Achtelfinale

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Tennisprofi Alexander Zverev ist bei den US-Open ins Achtelfinale eingezogen. Der 23-Jährige aus Hamburg setzte sich in vier Sätzen gegen den Franzosen Adrian Mannarino durch. Das Drittrundenspiel hatte mit mehreren Stunden Verspätung begonnen. Zverev sagte zur Begründung, Mannarino habe Kontakt zu einem anderen französischen Spieler gehabt, der positiv auf Corona getestet wurde. Der US-Amerikanische Tennisverband bestätigte lediglich, Gespräche mit den Gesundheitsbehörden geführt zu haben. Details wurden aber nicht genannt. Jan-Lennard Struff verpasste hingegen das Achtelfinale: Er scheiterte an dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 04:00 Uhr