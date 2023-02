Alexander Schmid verpasst weitere Medaille bei Ski-WM

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz ruft zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine auf

München: Zum Auftakt der Sicherheitskonferenz hat Bundeskanzler Scholz Deutschlands Partner dazu aufgerufen, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. In seiner Rede sagte Scholz, er werde in München "intensiv" dafür werben. Deutschland werde die Entscheidung erleichtern, in dem man ukrainische Soldaten ausbilde, oder bei Nachschub und Logistik unterstütze. Der Bundeskanzler zeigte sich überzeugt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen werde. In diesem Zusammenhang verteidigte er erneut Waffenlieferungen an die Ukraine und trat der Befürchtung entgegen, sie würden den Krieg verlängern. Das Gegenteil sei richtig. Vor der Rede von Scholz hatte sich der ukrainische Präsident Selenskyj an die Teilnehmer der Sicherheitskonferenz gewandt und sich für die Unterstützung seines Landes bedankt. Gleichzeitig rief er zu einer größeren Geschwindigkeit bei der Lieferung von Waffen auf. Russlands Präsident Putin versuche, sich Zeit zu kaufen für seine Aggression, viele Menschenleben seien dadurch bedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 16:00 Uhr