Alexander Schmid sichert sich Olympia-Qualifikation im Riesenslalom

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Val d'Isere: Den alpinen Riesenslalom im französischen Wintersportort hat der Schweizer Marco Odermatt gewonnen. Auf den Podest-Plätzen folgten Alexis Pinturault aus Frankreich und der Österreicher Manuel Feller. Als Sechster kam Alexander Schmid aus Oberstdorf ins Ziel, er schaffte damit die Olympia-Norm. Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen hat Johannes Kühn nach dem Sieg im Sprint einen Podestplatz in der Verfolgung verpasst. Bis kurz vor dem letzten Schießen lag Kühn in Führung, schoss aber dann dreimal daneben und wurde am Ende 15. Das Rennen gewann der Franzose Quentin Fillon Maillet vor seinen Landsleuten Emilien Jaquelin und Simon Desthieux. Beim Bob-Weltcup in Winterberg hat sich Olympiasieger Francesco Friedrich den siebten Sieg im siebten Saison-Rennen gesichert. Im Vierer setzte er sich vor seinem Teamkollegen Johannes Lochner durch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2021 13:00 Uhr