Alexander Schallenberg ist neuer Bundeskanzler von Österreich

Meuthen zieht sich aus Parteiführung der AfD zurück

Berlin: Der langjährige Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, will nicht mehr für den Posten an der Parteispitze kandidieren. In einem Rundschreiben an die AfD-Mitglieder erklärte Meuthen, er werde bei der anstehenden Neuwahl des Parteivorstandes im Dezember nicht mehr für den Vorsitz antreten. In der Partei wolle er aber bleiben und sich weiter Gehör verschaffen, teilte der Europaabgeordnete weiter mit. Bislang wird die AfD von Meuthen gemeinsam mit dem neuen Fraktionschef im Bundestag, Tino Chrupalla, geführt. Chrupalla teilt sich außerdem die Fraktionsführung mit Alice Weidel. Beide zählen zum nationalkonservativen Flügel der Partei. Der scheidende Parteichef Meuthen gilt innerhalb der AfD als gemäßigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 15:00 Uhr