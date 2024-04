Alexander Gerst rechnet mit permanenter Station auf dem Mond

Köln: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst rechnet damit, dass auf dem Mond eine permanenten Station aufgebaut wird. Das sagte er der Nachrichtenagentur dpa am Rande einer Feier im europäischen Astronautenzentrum in Köln. Die Erforschung des Mondes sei vergleichbar mit der in der Antarktis. Zuerst habe es dorthin nur einzelne Missionen gegeben, jetzt betreibe man dort wichtige Wissenschaft in einer dauerhaft besetzten Station, so Gerst. Derzeit wird in Köln eine Trainingshalle aufgebaut, in der sich Astronauten auf künftige Mond-Einsätze vorbereiten können. Die US-Raumfahrtbehörde plant im Rahmen des Artemis-Programms eine neue bemannte Mission zum Mond. Ein Termin dafür steht aber noch nicht fest.

