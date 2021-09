Alexander Dobrindt als CSU-Landesgruppenchef wiedergewählt

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat ihren bisherigen Vorsitzenden Alexander Dobrindt wiedergewählt. Zur konstituierenden Sitzung kamen 45 Parlamentarier der Christsozialen zusammen, das ist einer weniger als in der letzten Legislaturperiode. Allerdings ist der Einfluss der CSU-Landesgruppe in der geschrumpften Unions-Gesamtfraktion deutlich gewachsen. Diese trifft sich um 17 Uhr erstmals nach der Wahl. Schon im Vorfeld gab es immer mehr Stimmen in der CDU, die eine inhaltliche und personelle Neuaufstellung forderten. Unklar ist, ob der bisherige Unionsfraktionschef Brinkhaus ohne Debatten wiedergewählt wird und für wie lange.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 14:15 Uhr