Alcaraz verteidigt Titel bei French Open gegen Sinner

Zum Tennis: Der Spanier Carlos Alcaraz hat die French Open gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich im Finale in Paris in fünf Sätzen mit 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien durch. Mit fast fünfeinhalb Stunden war es das längste Endspiel in der Geschichte der French Open. Für den 22-Jährigen Alcaraz ist es der fünfte Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Im vergangenen Jahr hatte er sich im Finale von Paris in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev durchgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 06:00 Uhr