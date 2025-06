Alcaraz verteidigt Titel bei French Open gegen Sinner

Paris: Tennisstar Carlos Alcaraz hat seinen Titel bei den French Open erfolgreich verteidigt. In Paris setzte sich der 22 Jahre alte Spanier in einem dramatischen Finale nach fünfeinhalb Stunden gegen den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner durch, und zwar in fünf Sätzen. Für Alcaraz ist es der fünfte Grand-Slam-Titel

