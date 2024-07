Albanischer Schriftsteller Ismail Kadare ist tot

Tirana: Der französisch-albanische Schriftsteller Ismail Kadare ist tot. Nach Angaben seiner Familie, starb er mit 88 Jahren an den Folgen eines Herzstillstands in seiner Wohnung in Tirana. Kadare gilt als einer der wichtigsten Schriftsteller Albaniens und als bedeutender Chronist der Geschichte des Landes. Wegen Drohungen durch die albanische Geheimpolizei Sigurimi war er 1990 nach Paris ausgewandert. Seine Romane befassten sich unter anderem mit der Zeit der Besetzung Albaniens während des Zweiten Weltkriegs. Mit seinem Buch "Der General der toten Armee" wurde er international bekannt. 50 seiner Werke wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Kadare erhielt zahlreiche Literaturpreise, unter anderem auch den Booker Prize.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 17:00 Uhr