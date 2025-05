Albanischer Regierungschef Rama gewinnt Parlamentswahl

Bei der Parlamentswahl in Albanien haben die Sozialisten von Regierungschef Rama gewonnen. Laut Wahlkommission kamen sie auf 52 Prozent. Das größte Oppositionsbündnis erhielt gut 34 Prozent der Stimmen. Die Auszählung der der im Ausland lebenden Albaner steht noch aus. Ersten Ergebnissen zufolge lag Rama auch dort vorn. Der seit 2013 regierende Rama steht damit vor einer vierten Amtszeit in Folge. Erste Glückwünsche bekam er unter anderem von Italiens Regierungschefin Meloni, die mit Rama ein Abkommen geschlossen hat, wonach Albanien sich verpflichtet bis zu 40.000 Bootsflüchtlinge pro Jahr in Zentren aufzunehmen.

