Albanien wählt ein neues Parlament

Tirana: In Albanien haben am Morgen die Wahlen für ein neues Parlament begonnen. Der bisherige Regierungschef Rama hofft auf eine vierte Amtszeit. In Umfragen lag seine Sozialistische Partei deutlich in Führung. Rama strebt einen EU-Beitritt in fünf Jahren an. Sein größter Konkurrent ist der rechtsgerichtete ehemalige Präsident Berisha, der ein Oppositionsbündnis führt. Gegen den 80-Jährigen gibt es Korruptionsvorwürfe. ++STOP++ Die Wahllokale schließen heute Abend um 19 Uhr unserer Zeit. Mit ersten Ergebnissen wird in spätestens zwei Tagen gerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 09:00 Uhr