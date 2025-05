Albanien wählt ein neues Parlament

Tirana: In Albanien wird heute ein neues Parlament gewählt. Der bisherige Regierungschef Rama hofft auf eine vierte Amtszeit. In Umfragen lag seine sozialistische Partei deutlich in Führung. Rama strebt einen EU-Beitritt in fünf Jahren an. Sein größter Konkurrent ist der rechtsgerichtete ehemalige Präsident Berisha, der ein Oppositionsbündnis führt. Gegen den 80-Jährigen gibt es Korruptionsvorwürfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 04:00 Uhr