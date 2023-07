Al-Wazir kritisiert Rhein für Forderung nach mehr Grenzkontrollen

Meldungsarchiv - 23.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Der hessische Wirtschaftsminister Al-Wazir hat die Forderung von Ministerpräsident Rhein nach bundesweiten Grenzkontrollen scharf kritisiert. Der Vorschlag sei grundfalsch, widerspreche der europäischen Idee und sei auch wirtschaftlich gefährlich, sagte der Grünen-Politiker. Nicht zuletzt sei der Wegfall flächendeckender Kontrollen an den deutschen Außengrenzen auch Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs. Ministerpräsident Rhein von der CDU hatte in einem Zeitungsinterview härtere Maßnahmen zur Begrenzug der Zuwanderung gefordert - unter anderem bundesweite Grenzkontrollen nach bayerischem Vorbild. In Hessen wird wie in Bayern am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 17:00 Uhr