Al-Dschasira darf wohl bald nicht mehr aus Israel senden

Jerusalem: Israels Premierminister Netanjahu hat angekündigt, das neue Gesetz zur Schließung ausländischer TV-Sender direkt anzuwenden. Al-Dschasira mit Sitz in Katar dürfe nicht länger aus Israel senden, schrieb Netanjahu im Onlinedienst X. Als Grund führte er unter anderem an, dass der Sender gegen israelische Soldaten gehetzt habe. Al-Dschasira sprach in einer Reaktion vom, so wörtlich, "Teil einer Reihe systematischer israelischer Angriffe". Auch die USA kritisierten die Ankündigung und nannten sie "besorgniserregend". Zuvor hatten sich ranghohe Vertreter der USA und Israels bereits über einen anderen Streitpunkt ausgetauscht: die geplante Bodenoffensive in Rafah. Nach einer Videoschalte veröffentlichten beide Seiten eine gemeinsame Stellungnahme. Darin werden die Bedenken der USA festgehalten. Israel wolle diese beachten. Zudem werden weitere Gespräche angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 10:00 Uhr