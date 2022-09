AKW Isar 2 müsste für längere Laufzeit repariert werden

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Landshut: Beim Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Isar 2 über das Jahresende hinaus muss das Kraftwerk voraussichtlich erst einmal für eine Woche stillgelegt werden. Grund ist ein Ventilleck am Reaktor. Es gefährdet zwar nach Angaben des Betreibers PreussenElektra nicht die Sicherheit. Das Atomkraftwerk könne bis zum eigentlich geplanten Abschaltdatum am Jahresende am Netz bleiben. Sollte es aber darüber hinaus laufen müssen, sei ein einwöchiger Stillstand und die Reparatur im Oktober nötig. Das Bundesumweltministerium kündigte an, nun erneut prüfen zu wollen, ob Isar 2 weiterhin bis Mitte April als Notreserve für die deutsche Energieproduktion genutzt werden könne, wie es die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Habeck vorsehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2022 18:45 Uhr