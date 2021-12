AKW Gundremmingen wird am Abend abgeschaltet

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gundremmingen: Eines der letzten bayerischen Kernkraftwerke geht heute vom Netz. In der Silvesternacht stellt Block C des schwäbischen Atomkraftwerks Gundremmingen seinen Betrieb ein. Der Rückbau wird Schätzungen zufolge mindestens 15 Jahre dauern. Neben dem AKW in Gundremmingen werden heute auch die Kraftwerke Brokdorf in Schleswig-Holstein und Grohnde in Niedersachsen stillgelegt. Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 hatte die damalige Bundesregierung den Atomausstieg beschlossen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.12.2021 06:15 Uhr