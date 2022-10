AKW-Betreiber wollen Atomentscheidung umsetzen

EU-Kommission stellt Plan zur Senkung des Gaspreises vor

Brüssel: Die EU-Kommission stellt heute ihre Pläne zur Senkung des Gaspreises vor. Wie bereits vorab bekannt wurde, setzt Brüssel auf gemeinsame Gaseinkäufe. Die EU will damit verhindern, dass die Mitgliedsländer miteinander konkurrieren und so die Preise in die Höhe treiben. Ein Gaspreisdeckel ist zunächst nicht vorgesehen. Frankreich und weitere Länder setzen sich allerdings dafür ein, dass Gas, das zur Stromerzeugung verwendet wird, durch staatliche Subventionen verbilligt wird. Ziel ist eine Senkung des Strompreises. In Spanien und Portugal gibt es bereits entsprechende Regelungen, aber andere Mitgliedstaaten sind in diesem Punkt zurückhaltend. Außerdem will die EU-Kommission den Gasverbrauch weiter drosseln und sich für mehr Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2022 13:00 Uhr